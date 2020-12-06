В Крыму три дня будет в силе штормовое предупреждение

В Крыму актуально штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымский полуостров пожаловало ненастье: мало того, что стало прохладнее, так еще поднялся ощутимый ветер. И синоптики объявили на ближайшее три дня штормовое предупреждение.

- 6, 7 и 8 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Поэтому рекомендуется соблюдать меры безопасности, как в населенных пунктах, так и отдыхая на природе. Ведь штормовые порывы зачастую валят на землю и различные конструкции, и деревья. Опасно находиться и на берегу штормящего моря.

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