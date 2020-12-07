Погода в Крыму на 7 декабря: ветер и тепло до +9

В Крыму ранняя зима. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. На большей части территории будет переменная облачность.

- В Симферополе без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Днем температура воздуха +6…+8°.

На Южном берегу Крыма утром и днем временами небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 20-25 м/с. Днем тепло до +9°

В Керчи без осадков. Ветер восточный, северо-восточный до 23 м/с. Днем +1…+3°.

Температура воды в Черном море 9°…13°.

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