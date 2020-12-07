Жители Симферополя заметили енота в трубе у реки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность новость о еноте, которого заметили в одной из труб на реке Салгир.

- Кого мы только не видели в Салгире, но вот енота – впервые, - комментирует публикацию автор.

Часть пользователей забеспокоилась: зверь, может, голодный, наверняка ему холодно, да и дворняги могут разорвать на части пушистика.

- Собака для енота не проблема. Псы сами в шоке, когда видят енота, - шутят другие.

Некоторые высказали предположение, что зверь потерялся.

- Еноты в Крыму не водятся. Енотовидные собаки только. Это – беженец или потерялся, - объяснил один из комментаторов.

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