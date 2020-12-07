В МЧС предупредили о возможных ЧС в Азовском море

7 декабря ожидается сильный ветер в Таганрогском заливе моря Фото: Архив "КП"

В Крыму все еще сохраняется неблагоприятные погодные условия. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю, в Азовском море прогнозируется быстрое обледенение судов с возможным опрокидыванием и гибелью людей.

По информации ведомства, 7 декабря ожидается сильный ветер в Таганрогском заливе моря. Могут возникнуть чрезвычайные ситуации не выше межмуниципального характера.

Заметим, в Крыму уже несколько дней хозяйничает северо-восточный ветер. Синоптики прогнозируют, что ближайшие несколько дней погода на полуострове не изменится.

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