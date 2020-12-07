За сутки в Крыму подтвердили 271 случай коронавируса

С начала пандемии выздоровело 12 852 человека Фото: Архив "КП"

В Крыму за 6 декабря на территории Крыма подтвердили 271 случай коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением болезни.

- Из общего количества заболевших 231 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 40 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

С начала пандемии выздоровело 12 852 человека.

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