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За сутки в Крыму подтвердили 271 случай коронавируса

У 16 человек болезнь протекает бессимптомно
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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С начала пандемии выздоровело 12 852 человека

С начала пандемии выздоровело 12 852 человека

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 6 декабря на территории Крыма подтвердили 271 случай коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением болезни.

- Из общего количества заболевших 231 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 40 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

С начала пандемии выздоровело 12 852 человека.

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