Еще шесть человек скончалось от коронавируса в Крыму

За 7 декабря на полуострове коронавирус обнаружили у 271 человек Фото: Архив "КП"

В Крыму за прошедшие сутки коронавирус унес жизни еще шести человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Таким образом, общее количество летальных случаев в республике приблизилось к 334.

Напомним, за 7 декабря на полуострове коронавирус обнаружили у 271 человека. 16 заболевших переносили вирус без симптомов.

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