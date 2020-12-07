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Власти Крыма не планируют озеленять территорию вдоль трассы «Таврида»

Найти участок для высадки деревьев сложно
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Власти Крыма не планируют озеленять территорию вдоль трассы «Таврида».

Власти Крыма не планируют озеленять территорию вдоль трассы «Таврида».

Фото: Архив "КП"

Высаживать деревья вдоль трассы «Таврида» не собираются, поскольку найти участок под это дело достаточно сложно.

- Там плотная зона хозяйствования, практически нет свободной земли. Так что можно сказать, что территория вокруг трассы почти не поменяет свой вид, - объяснил глава Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он также добавил, что высадка деревьев произойдет, но в сельских районах. При этом вместо вырубленных для строительства насаждений появятся другие.

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