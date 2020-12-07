Опреснители морской воды планируют возвести еще в четырех городах Крыма

Власти планируют возвести опреснительные установки в четырех городах Крыма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опреснители морской воды могут появиться еще в четырех крымских городах. Возможность возведения станций региональные власти рассматривают в Ялте, Керчи, Судаке и Феодосии.

- Все наши муниципальные образования, которые «сидят» на подземных источниках, должны иметь альтернативу в виде опреснительной установки. Особенно те, находятся на берегу моря. С точки зрения отработки мест для возможной установки опреснения – это Ялта, Судак, Керчь, Феодосия, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания по вопросам водоснабжения.

В Ялте на данный момент уже подготовлены расчеты и найдена территория для строительства опреснительной установки.

Напомним, первую в России опреснительную установку крымские власти планируют установить в селе Фрунзе Сакского района.

Глава Крыма сообщал, что планируется строительство двух станций мощностью по 20 тысяч кубометров в сутки. Предположительный срок завершения строительных работ – конец 2021 года.

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