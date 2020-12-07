Что-то совсем поломалось в этой структуре: Детский омбудсмен возмущена работой органов опеки Крыма

По словам Кузнецовой, работа органов опеки вызывает много вопросов и может нарушить психику детей Фото: Архив "КП"

В Крыму планируют создать межведомственную комиссию для проверки органов опеки полуострова. Об этом написала у себя в Facebook уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

По ее словам, сейчас к ней поступила жалоба на органы опеки республики после того, как они изъяли из семьи троих из шести приемных детей и хотели изъять 15 детей из другой семьи.

- Мы обратились в Генеральную прокуратуру РФ с предложением создать межведомственную рабочую группу, в которую предлагаем включить представителей Рособрнадзора, региональной прокуратуры, конечно, с участием уполномоченного в регионе, для проверки деятельности органов опеки и попечительства Крыма, - отметила омбудсмен.

Также Кузнецова заметила, что работа органов опеки вызывает много вопросов и может нарушить психику детей

- Что-то совсем поломалось в этой структуре... Ведь это же сама опека ранее передала в семью 15 детей, в другую - 6. То есть, забирая детей таким образом, опека сама расписывается в своей некомпетентности и признаёт свое же решение о передаче в семью неверным?!, - заключила Кузнецова.