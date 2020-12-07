Шведский миллиардер признал Крым российским. Фото: Евгения ГУСЕВА

Крым должен был принадлежать России еще после распада СССР, считает шведский миллиардер Дэн Стен Олссон. Все это время регион находился в составе Украины необоснованно, сообщает ForPost.

В интервью СМИ Швеции Олссон вспомнил, как Крым отошел Украине: «сделка» произошла в 1954 году «во время пьяного застолья».

- Я считаю, что не отдать Крым россиянам сразу после распада СССР — это был чертовски плохой ход со стороны Украины, потому что он всегда принадлежал им, - подчеркнул миллиардер.

Он также добавил, что прошедший в марте 2014 года референдум в Крыму нарушил планы НАТО. В планы Альянса входило расширения за счет территорий бывших социалистических стран, а Россия не могола потерять «военно-морскую базу в Крыму».

- Это был бы конец нации, - подытожил миллиардер.

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