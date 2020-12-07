В Судаке водитель иномарки случайно налетел на газовую трубу и пробил ее

Машина с водителем внутри повисла на поврежденной газовой трубе. Фото: МЧС РК

Сегодня, 7 декабря, около 2 часов ночи в Судаке произошла нелепая авария. Водитель иномарки не справился с управлением, машина скатилась по склону и налетела на газовую трубу, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по РК.

На место тут же направились спасатели, ГИБДД и сотрудники «Крымгазсети».

- Машина «Volkswagen Golf» после быстрого съезда оказалась верхом на газовой магистральной трубе. Авто все еще работало, а в воздухе чувствовался резкий запах газа. Нужно было немедленно поднять иномарку, чтобы не произошел взрыв, - рассказали в МЧС.

Спасатели быстро ликвидировали последствия ДТП, пожара удалось избежать. Водителя скорая забрала в Судакскую горбольницу.

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