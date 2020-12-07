У ректора КФУ диагностировали COVID-19

Ректор Крымского федерального университета заразился COVID-19. Фото: пресс-служба КФУ.

Ректор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев заразился новой коронавирусной инфекцией. Он сдал тест 5 декабря, а с 7 числа ушел на больничный.

- Я хорошо себя чувствую, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать удаленно, все необходимые совещания провожу в онлайн-формате, - уточнил ректор, слова которого приводят в пресс-службе вуза.

Фалалеев также добавил, что эпидемиологическая ситуация в университете остается стабильной. При этом в учреждении начала работу круглосуточная медицинская диспетчерская служба студентов и преподавателей.

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