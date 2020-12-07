Астрахань, Омск и Пермь: откуда в декабре можно будет приехать в Крым на поезде

Крым свяжут с Пермью, Астраханью и Омском Фото: Никита ПОЛЬКО

В декабре железнодорожная сеть свяжет Крым с Уралом, Сибирью и Каспийской столицей, сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги».

- Количество пассажирских поездов «Таврия» увеличат. Открывается новое сообщение. Крым свяжут с Пермью, Астраханью и Омском, - рассказали в КЖД.

С 12 до 14 пар поездов увеличат по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Омск, Астрахань, Пермь, Смоленск, Кисловодск, Адлер. Обновленный график начнет действовать с 13 декабря.

- Благодаря ремонту на путях и покупке новых поездов время поездок сократится в среднем на полчаса, - отметили в компании.

Также в грядущем году грузовых поездов станет на 5 пар больше. С помощью Крымского моста удастся обеспечивать большие объемы перевозок в течение года.

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