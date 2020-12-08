Погода в Крыму на 8 декабря: ветер и тепло до +9

В Крыму объявили штормовое предупреждение.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
8 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. На большей части территории будет переменная облачность.
- В Симферополе без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер северо-восточный 14 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.
На Южном берегу Крыма днем временами небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 25 м/с. Днем +7… +9°.
В Керчи без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с. Днем до +4°.
Температура воды в Черном море 9°…12°.
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