Погода в Крыму на 8 декабря: ветер и тепло до +9

В Крыму объявили штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. На большей части территории будет переменная облачность.

- В Симферополе без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер северо-восточный 14 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

На Южном берегу Крыма днем временами небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 25 м/с. Днем +7… +9°.

В Керчи без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с. Днем до +4°.

Температура воды в Черном море 9°…12°.

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