В Симферополе и Севастополе 8 декабря частично отключат электричество

Света не будет несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Родниковая, 2-18 (чет), 1-13 (нечет);

ул. Ялтинское шоссе, 36/51, 35-75 (нечет);

переулок Яблоневый, 12-22 (чет), 5-21 (нечет);

проезд Яблоневый, 2а, 3;

переулок Брестский, 2, 4, 3;

переулок Родниковый, 4-18 (чет), 1-17 (нечет);

переулок Абрикосовый, 2-8 (чет), 1-13 (нечет);

ул. Брестская, 1-13; ул. Труда, 2-10 (чет), 1-13 (нечет), 17;

ул. Ялтинская, 38, 173.

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 12.00

ул. Военных Строителей, 3-Б/28,3-Б/38,3-Б/29,3-Б/26;

ул Л. Бобковой, 7/4,7/4-А,7,9,13-А;

ТСН «Апогей»,ТСН «Сократ»,ТСН «Сатурн»

с 9.00 до 17.00

пер. Рудничный, 12-16;

ул. Квартальная, ул. Драпушко 2-24,3-17;

ул. Морской Пехоты, 2-12,3-11;

ул. Мраморная, 2;

ул. Ситникова, 4-12,1-11

ул. Ленина, 13-21,14-28;

ул. Луначарского, 5,9-Б,9,4-22;

ул. Марата, 8,10;

ул. Мокроусова, 1;

ул. Советская 15-19;

ул. Ковпака,26-38;

ул. Авдеева, 2-10,5-17;

ул. Льва Толстого, 39-45,48-58;

ул. Матюшенко, 16,11-17,21

Инкерман: ул. Раенко, 2-20,1-11; ул. Строителей, 2,4; ул. Толбухина, 1-7,2,6-8,12,16,7; ул. Умрихина, 1-25,2,10-20; ул. Четвертакова, 1-19,2,6

с 11.00 до 13.00

ул. Килевая, 2,4,6,10,12; 3-21(нечет);

ул. Адмирала Клокачева, 2,6,10,14-22(чет); 7-21(нечет);

ул. Линкорная, 4,8,10,14,16,18; 5,7,9,13;

ул. Астраханская, 37-А,25,27,37,39,41;

ул.Муромская, 90-96(чет),108,100,104,106,134; 59,95,103,115,117,65-А,49-63(нечет),87,71,81,123,125, 132-Б,186-а,134;

ул. Братьев Микрюковых, 4,6,10,12; 5,7,9,13;

ул. Генерала Саймонова, 12-18(чет), 28,38,40,40-А,42-а,2-а,4-а,6-а,8-А,28-а;1-9(нечет),17,19, 45-а,23,25,29,33,35,37,45,49-51;

ул. Горпищенко, 79,93-А,95-А/2,97-А,97-А/1,103,109,109/5;

ул. Ромашковая, 44-А,44,84-86; 29;

ул. Маслиновая, 14, 21;

СТ «Флотский»; СТ «Дергачи-1»; СТ «Подводник»; ТСН «Килен Балка»

с 8.00 до 17.00

ТП-855: пос. Любимовка – ул. Южногородская 19 (ДОЛ «Радость»), ул. Батарейная 12, 14, 7/1, 7/12 7/13, 7/17, 7/25, 7/25-а, 7/28, 7/29, 7/31, 7/45, 7/46, ЗАО С. Перовской – пай.168

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