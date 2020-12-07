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Компания «ВАД» отремонтировала дорогу от Керчи до поселка Героевского

Протяженность ремонтируемой трассы составила 5,25 километров
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Компания «ВАД» отремонтировала дорогу от Керчи до поселка Героевского. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

Компания «ВАД» отремонтировала дорогу от Керчи до поселка Героевского. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

Дорогу от Керчи до курортного поселка Героевское, протяженностью 5,25 километров, отремонтировали. Реконструкцией трассы занималась компания «ВАД».

- На магистральной улице районного значения, соединяющей центральную часть города с поселком Героевское – излюбленным местом отдыха керчан и гостей города в курортный сезон, подрядная организация выполнила комплекс работ, - сообщил в своем Facebook глава прибрежного города Сергей Бороздин.

Рабочие фрезеровали старое покрытие, затем уложили выравнивающий слой и покрыли его асфальтобетоном. Помимо этого, они установили бордюры и нанесли дорожную разметку из термопластика.

Бороздин добавил, что подрядчик также заасфальтировал дорожники и парковку на перекрестке Шоссе Героев Эльтигена и улицы Галины Петровой.

- Также выполнены работы по строительству восьми площадок под остановочные павильоны, - отметил он.

Компания «ВАД» за этот год выполнила ремонт дорог на 28 улицах Керчи, что в три раза больше, чем планировалось изначально.

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