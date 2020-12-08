В Крыму COVID-19 за сутки заразились 274 человека

В Крыму за весь период пандемии выздоровело больше 13 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму за сутки зафиксировали 274 случая заражения новой коронавирусной инфекции, в 30 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных самостоятельно к врачу за медицинской помощью обратилось 195 COVID-положительных. Еще 79 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 947 человек, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

За все время с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороло 13 тысяч 185 человек. Умерло за этот же период 334 COVID-положительных пациентов.

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