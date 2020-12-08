В Крыму умерло еще 5 COVID-положительных пациентов

В Крыму от коронавируса скончалось больше 300 человек за весь период пандемии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Крыму зарегистрировали еще 5 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, число скончавшихся COVID-положительных пациентов за весь период пандемии достигло 339 человек.

Напомним, за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 274 человека. В 30 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных в больницу за медицинской помощью самостоятельно обратилось 195 человек. Еще 79 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.

За сутки в лабораториях проверили 947 человек на новую коронавирусную инфекцию. За все время пандемии в Крыму болезнь успешно побороли 13 тысяч 185 человек.

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