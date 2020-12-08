Крымские власти подготовят план на случай сильного дефицита воды

График будет показывать, как от уровня воды в водохранилищах зависит введение того или иного графика подачи водоснабжения Фото: Архив "КП"

Крымские власти планируют разработать «светофорные» графики подачи воды на случай дальнейшего обмеления водохранилищ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что с учетом системной проблемы вододефицита на территории Крыма, всем муниципалитетам стоит составить такой график, который будет показывать, как от уровня воды в водохранилищах зависит введение того или иного графика подачи водоснабжения.

- Чтобы не мы постоянно реагировали и подпрыгивали, а чтобы было понятно: если объем воды, оставшейся в водохранилищах, 2 млн кубометров - такие-то последствия, 1 млн кубометров - такие-то последствия, - отметил Аксёнов.

Такие графики будут публиковаться раз в неделю.

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