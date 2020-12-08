Над Черным морем пролетело три самолета НАТО

Стратегический разведчик Boeing RC-135. Фото: wikipedia

В Черном море около границ России пролетели три самолета Военно-воздушных сил США и Франции.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, для «перехвата» воздушных целей отправился истребитель Су-30 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Экипаж военного самолета зафиксировал, что среди воздушных целей находится стратегический разведчик RC-135, заправщик КС-135 ВВС США и разведчик C. 160G ВВС Франции. Самолеты НАТО над акваторией Черного моря сопроводил российский самолет.

При этом не было зафиксировано нарушение госграницы Российской Федерации.

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