В МЧС предупредили о сильном урагане в Крыму

Сильный ветер может поспособствовать распространению огня Фото: Архив "КП"

Во вторник в Крыму ожидается сильный холодный ветер, предупредили в пресс-службе МЧС РК.

Порывы урагана будут достигать 25 м/с, поэтому спасатели предупреждают: возможны аварии на линиях связи, обрывах линий электропередач и обрушение ненадежно закрепленных рекламных конструкций.

Также в ведомстве отметили, что сильный ветер может поспособствовать распространению огня и осложнить ситуацию с пожарами.

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