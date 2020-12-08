В МЧС предупредили о сильном урагане в Крыму

Сильный ветер может поспособствовать распространению огня
Фото: Архив "КП"
Во вторник в Крыму ожидается сильный холодный ветер, предупредили в пресс-службе МЧС РК.
Порывы урагана будут достигать 25 м/с, поэтому спасатели предупреждают: возможны аварии на линиях связи, обрывах линий электропередач и обрушение ненадежно закрепленных рекламных конструкций.
Также в ведомстве отметили, что сильный ветер может поспособствовать распространению огня и осложнить ситуацию с пожарами.
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