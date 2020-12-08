Муниципальные парковки Ялты сделают бесплатными

Оплату за парковку отменили, чтобы чиновники не набивали карманы. Фото: администрация Ялты

Ялтинские парковки на некоторое время станут бесплатными, чтобы не набивать карманы чиновников, сообщила врио главы администрации курорта Янина Павленко.

- Каждый собранный за парковку рубль должен уходить в бюджет города, а не в карманы определенных лиц. Поэтому сделаем эту систему автоматизированной, а пока плату за муниципальные парковки отменяем, - заявила Павленко.

Также она добавила, что в бюджет города от работы 23 платных парковок в прошлом году поступило чуть больше 450 тысяч рублей.

- Включим грубый подсчет. В среднем с одной парковки в год получается 20 тысяч рублей. Это что, 54 рубля в день? Куда делись остальные деньги? Выходит, что ялтинцы ежедневно кого-то спонсируют, - говорит врио главы администрации.

Контроль за парковками возьмет на себя автоматизированная система. Следить будут и за соблюдением водителями правил парковки, ведь часто из-за нарушений в Ялте образовываются пробки.

- Оплачивать услугу автомобилисты смогут с помощью паркоматов. И хоть механизма наказания за неоплату парковки пока не существует, он прорабатывается специалистами Госсовета республики, - прокомментировал начальник Департамента экономического развития Эдуард Онацкий.

А пока новую систему не внедрили, муниципальные парковки будут бесплатными.

Перечень бесплатных парковок.

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