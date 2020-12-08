У летчиков ЧФ прошли тренировочные полеты над Крымом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У летчиков многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М ЧФ прошли тренировочные полеты над Республикой Крым. Во время учений экипажи отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов.

- В рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны условного противника, - уточнили в отделе информообеспечения ЧФ.

Летчики, будучи в паре или в одиночку, делали заход на боевой курс для уничтожения условного противника на море или суше и отрабатывали бомбовые удары по мишеням, имитирующим корабли и береговой командный пункт.

Помимо этого, команда бомбардировщика Су-24МР выполнили задачи по ведению разведки и передаче информации о местонахождении целей.

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