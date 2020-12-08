Захарова нашла общее между мыльным пузырем и «крымской платформой» Украины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дискутировать сейчас на тему «крымской платформы» Украины равносильно обсуждению красоты и объема мыльного пузыря.

Идея создания «крымской платформы» не нова: ее озвучил еще в 2015 году бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

- Президент Владимир Зеленский пытается наполнить ее реальным содержанием и даже заявляет о поддержке со стороны ряда государств. Но говорить об этом сейчас равносильно обсуждению объема и красоты мыльного пузыря, - подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводят в Крымском журнале.

Она также отметила, что в России готовы к конструктивному сотрудничеству с Украиной и возобновлению связи между жителями республики и соседней страны.

- Если на этой площадке планируется обсуждать восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова, то мы не против такого сотрудничества, - уточнила Захарова.

Но если Киев на своей «платформе» вновь затянет «старую мелодию о «деоккупации», то Россия откажется от участия.

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