В Крыму 2021 станет годом борьбы за водную автономию

В Крыму 2021 год станет годом борьбы за водную автономию. Фото: Владимир Константинов / Facebook

Крымские власти планируют в следующем году ускорить ремонт сетей водоснабжения в селах, изношенность которых на данный момент составляет 80-90%.

- Наступающий год станет для всех нас годом борьбы за водную автономию республики. Мы должны объявить тотальную войну потерям воды в сетях, - написал председатель Государственного совета Крыма Владимира Константинов в социальных сетях.

Он также подчеркнул, что в другой засушливый год – 1994, - несмотря на работу Северо-Крымского канала, жители региона все равно получали воду по графику: через день на четыре часа. И после той засухи за 20 лет пребывания в составе Украины в области водообеспечения ничего не изменилось.

- Не до того было Киеву. Теперь же на решение проблемы водоснабжения полуострова правительство России направляет около 50 миллиардов рублей, - уточнил спикер крымского парламента.

А все работы по водообеспечению Крыма стоит сделать делом «всенародным», подытожил Константинов.

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