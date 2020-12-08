В Крыму на отдых детей выделят порядка миллиарда рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Крымские власти готовы ежегодно выделять больше 363 миллионов рублей на оздоровление детей. План рассчитан до 2023 года.

- Так, на 2021-2023 годы из бюджета ежегодно будет направляться на эти цели по 363 миллионов 900 тысяч рублей. Охват отдыхом и оздоровлением составит не меньше 70% детей от общего количества детей, - цитирует пресс-службу Государственного совета РК Крым 24.

Таким образом, цена путевки в 2021 году составит 27 тысяч 392 рубля, и отдохнуть в лагерях сможет 13 тысяч 285 человек. В 2022 стоимость вырастет до 28 тысяч 515 рублей, а самих путевок будет 12 тысяч 762 штуки.

В 2023 году путевка цена путевки составит 29 тысяч 684 рубля, а поехать отдохнуть смогут только 12 тысяч 259 человек.

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