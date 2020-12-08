В Симферополе и Севастополе 9 декабря частично пропадет электричество

Свет пропадет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Мокроусова, 10-14/42 (чет), 11, 19, 21;
ул. Тургенева, 14, 14а;
ул. Фрунзе, 4, 6, 10, 1-15 (нечет), 16а;
ул. Киевская, 36-40 (чет), 46;
ул. Потемкинская (Лейтенанта Шмидта), 29/2;
проезд Высоковольтный, 1-13 (нечет);
ул. Глухова, 30;
ул. Маршала Василевского, 1, 3;
ул. Семафорная, 4-22 (чет), 3-19 (нечет);
ул. Кржижановского, 10;
ул. Яблочкова, 1-11 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.30 до 16.00
ул. Александра Косарева, 12, 14, 14-А,18;
ул. Маринеско Александра, 6, 8, 8-А
с 9.00 до 17.00
пер. Рудничный, 12-16;
ул. Квартальная, ул. Драпушко, 2-24, 3-17;
ул. Морской Пехоты, 2-12, 3-11;
ул. Мраморная, 2;
ул. Ситникова, 4-12, 1-11;
ул. Щорса, 3-17;
ул. Костомаровская, 20-22;
ул. Частника, 102-122, 87;
ул. Малиновского, 16, 32, 3-7, 11-13;
ул. Менжинского, 2, 2-А;
ул. Мудрика, 5-11;
ул. Шевкопляса, 4-8, 1, 5, 7
с 8.00 до 17.00
ул. 4 Бастионная 14;
ул. Балаклавская 3-а, 3-в, 4, 6, 8, 9, 11;
ул. Гоголя 4, 4-а, 6, 8, 7-19 (нечет), 21-а;
ул. Годлевского 9-47;
ул. Попова 4-16 (чет), 11-15 (нечет);
пер. Язоновский 7;
ул. Ялтинская 4, 7, 9, 10, 12, 20-40 (чет), 42/2;
ул. Фиолентовское шоссе 5-а
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50