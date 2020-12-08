В Симферополе и Севастополе 9 декабря частично пропадет электричество

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Мокроусова, 10-14/42 (чет), 11, 19, 21;

ул. Тургенева, 14, 14а;

ул. Фрунзе, 4, 6, 10, 1-15 (нечет), 16а;

ул. Киевская, 36-40 (чет), 46;

ул. Потемкинская (Лейтенанта Шмидта), 29/2;

проезд Высоковольтный, 1-13 (нечет);

ул. Глухова, 30;

ул. Маршала Василевского, 1, 3;

ул. Семафорная, 4-22 (чет), 3-19 (нечет);

ул. Кржижановского, 10;

ул. Яблочкова, 1-11 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 16.00

ул. Александра Косарева, 12, 14, 14-А,18;

ул. Маринеско Александра, 6, 8, 8-А

с 9.00 до 17.00

пер. Рудничный, 12-16;

ул. Квартальная, ул. Драпушко, 2-24, 3-17;

ул. Морской Пехоты, 2-12, 3-11;

ул. Мраморная, 2;

ул. Ситникова, 4-12, 1-11;

ул. Щорса, 3-17;

ул. Костомаровская, 20-22;

ул. Частника, 102-122, 87;

ул. Малиновского, 16, 32, 3-7, 11-13;

ул. Менжинского, 2, 2-А;

ул. Мудрика, 5-11;

ул. Шевкопляса, 4-8, 1, 5, 7

с 8.00 до 17.00

ул. 4 Бастионная 14;

ул. Балаклавская 3-а, 3-в, 4, 6, 8, 9, 11;

ул. Гоголя 4, 4-а, 6, 8, 7-19 (нечет), 21-а;

ул. Годлевского 9-47;

ул. Попова 4-16 (чет), 11-15 (нечет);

пер. Язоновский 7;

ул. Ялтинская 4, 7, 9, 10, 12, 20-40 (чет), 42/2;

ул. Фиолентовское шоссе 5-а

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50