Погода в Крыму на 9 декабря: небольшой дождь и тепло до +11

В декабре прохладно и сумрачно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 декабря на Крымском полуострове неяркий зимний день, потому что везде переменная облачность.
- В Симферополе без осадков. Ветер юго-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: днем небольшой дождь. Ветер днем юго-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.
На Южном берегу Крыма небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Днем тепло до +10°.
Температура воды в Черном море 9°…12°.
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