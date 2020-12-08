В Крыму за шесть лет выросли показатели экспорта продукции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За все время с момента присоединения Крыма к России в регионе вырос экспорт продукции. Но потенциал еще далеко не исчерпан.

За первое полугодие 2020 года внешнеторговый оборот – импорт и экспорт – составил 40,8 миллионов долларов. В свою очередь показатели экспорта крымской продукции составили 17,9 миллионов долларов, что на 11,3% больше прошлогодних.

В списке стран, куда экспортируются товары, на данный момент находится около двух десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. В ТОП-5 главных входят Украина, Белоруссия, Индия, Китай и Казахстан.

Помимо этого, у Крыма налажены торговые отношения с Узбекистаном, Киргизией и Арменией. А в этом году потихоньку начали возобновляться экономические взаимоотношения с Люксембургом, пишет Крымская газета. Пусть пока товарооборот не велик и составляет лишь 1,9% от общего объема, сам факт в данном случае очень важен.

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