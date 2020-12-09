Ялта и Севастополь попали в топ-8 популярных городов для рождественских путешествий

Севастополь популярен у туристов во все времена года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стали известны самые желанные направления для отдыха на Рождество. Как всегда жемчужина Крыма вне конкуренции - Ялта возглавляет рейтинг.

- В топ-8 самых популярных вошли: Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Шерегеш, Казань, Кисловодск и Кировск, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Аналитики отмечают, что 46 процентов туристов бронируют квартиры, 45 - отели, а 8,5 процентов арендуют дома..

Рейтинг популярность городов на Рождество 2021:

1. Ялта

2. Сочи

3. Севастополь

4. Санкт-Петербург

5. Шерегеш

6. Казань

7. Кисловодск

8. Кировск

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