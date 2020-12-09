Ялта и Севастополь попали в топ-8 популярных городов для рождественских путешествий

Севастополь популярен у туристов во все времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стали известны самые желанные направления для отдыха на Рождество. Как всегда жемчужина Крыма вне конкуренции - Ялта возглавляет рейтинг.
- В топ-8 самых популярных вошли: Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Шерегеш, Казань, Кисловодск и Кировск, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Аналитики отмечают, что 46 процентов туристов бронируют квартиры, 45 - отели, а 8,5 процентов арендуют дома..
Рейтинг популярность городов на Рождество 2021:
1. Ялта
2. Сочи
3. Севастополь
4. Санкт-Петербург
5. Шерегеш
6. Казань
7. Кисловодск
8. Кировск
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50