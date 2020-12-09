В Крыму за сутки COVID-19 заразилось 278 человек

В Крыму за весь период пандемии COVID-19 заболело больше 17 тысяч человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 278 человек. В 22-х случаях болезнь развивалась бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 215 выявлены при обращении за медицинской помощью. Еще 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

В региональных лабораториях за сутки на COVID-19 проверили 4001 человека.

За весь период с начала распространения новой коронавирусной инфекции выздоровело 13 тысяч 500 человек. Скончалось за это же время 339 COVID-положительных пациентов.

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