Госкомрегистр Крыма на месяц прекратит прием заявлений о возврате госпошлины. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прием заявлений о возврате лишних средств, уплаченных по госпошлине, в Крыму прекратится на месяц. Приостановка связана с закрытием в региональном Госкомрегистре текущего финансового года.

- В работе у специалистов уже находятся сотни аналогичных заявлений, и рассмотреть их нужно в установленные сроки. Прием заявлений будет возобновлен уже 11 января 2021 года, - сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

Жителей Крыма, которые останутся на месяц без перерасчета госпошлины, поспешили успокоить: квитанция об оплате действительна в течение трех лет.

- Если по каким-то причинам человек недавно оплатил госпошлину, но затем передумал пользоваться государственной услугой, то времени для возвращения денег у него будет более чем предостаточно, - уточнили в пресс-службе.

При этом уплаченную госпошлину зачтут при новом обращении гражданина.

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