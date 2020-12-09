Заболеваемость пневмониями в Крыму выросла на 300%

Ковид подтвержден за сутки у 278 человек. Фото: Архив "КП".

С начала года в Крыму заболеваемость внебольничными пневмониями выросла на 300%, сообщила Наталья Пеньковская, главный санврач республики.

Больше всего от пневмонии страдает Керчь, Симферополь и Бахчисарайский район.

- Последние две недели продолжается рост заболеваемости внебольничными пневмониями. При этом ковидные пневмонии составляют 26%, пневмонии бактериальной этиологии - 16%. Остальная часть - это пневмонии нерасшифрованные, - заявила Пеньковская на заседании оперативного штаба.

Она уточнила, что под большей частью нерасшифрованных пневмоний специалисты подразумевают ковидные.

Напомним, что новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 278 человек.

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