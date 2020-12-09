В Крыму могут ввести новые ограничения из-за роста числа зараженных COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму из-за нестабильной эпидемиологической обстановки и роста числа зараженных людей могут ужесточить профилактические меры или ввести новые ограничения. Региональные власти призывают местных жителей быть более дисциплинированными.

- Возможно, мной как главным государственным санитарным врачом республики будут предложены новые ограничительные мероприятия, которые нам необходимо вводить на территории Крыма, если ситуация не будет меняться. Задача и бизнеса, и органов власти сделать так, чтобы ситуация стабилизировалась, - подчеркнула руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская во время оперштаба по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что у властей не стоит задача штрафовать всех, кто не выполняет требований. Однако придерживаться профилактических мер все-таки необходимо.

Напомним, в Крыму за сутки зафиксировали 278 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 22 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных за медпомощью к врачу самостоятельно обратилось 215 человек. Еще 63 нашли среди тех, кто пересекался с ранее зараженными.

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