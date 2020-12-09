В Крыму через две недели спрогнозировали ухудшение ситуации с коронавирусом

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Приход гриппа в Южном федеральном округе может усугубить ситуацию с коронавирусом. Как сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская, грипп придет в регион ориентировочно через две недели.

- Вируса гриппа на территории полуострова не было зарегистрировано, но вчера был проведен Главным государственным санитарным врачом РФ видеоселектор в режиме ВКС. Было подчеркнуто, что через две недели мы ждем приход гриппа в разные регионы и особенно это касается ЮФО, поэтому эта ситуация усугубит ситуацию с коронавирусной инфекцией, - заявила Пеньковская.

Также главный санврач Крыма добавила, что на полуострове иммунизация от гриппа практически завершена, кроме тех регионов, где было привито недостаточно людей.

- В Евпатории 81% иммунизации населения, в Ялте - 68%. Этим двум регионам необходимо принять меры, чтобы закончить в течение недели иммунизацию, - отметила Пеньковская.

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