В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла в 13,5 раз

Самый большой показатель заболеваемости отмечается в курортных городах Фото: Архив "КП"

В Крыму в 13,5 раз выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская.

По информации главного санврача, по сравнению с августом, в курортных регионах заболеваемость выросла в 13,5 раз.

- Причем в возрастной группе взрослого работоспособного населения – в 12 раз. Практически не изменилась ситуация по заболеваемости детей. Мы отмечаем подъем, но это не критические цифры, которые идут в возрастной категории взрослых, – отметила Пеньковская.

Заметим, за последние три недели заболеваемость выросла почти в 2 раза, а самые высокие показатели отмечаются среди взрослых.

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