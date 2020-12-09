В Крыму в два раза выросло число госпитализаций людей с коронавирусом

В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 102 пациента. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Крыму вдвое увеличилось количество госпитализаций людей с Covid-19, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко на заседании оперштаба по коронавирусу.

- В стационар за прошлую неделю поступило 872 пациента с положительным результатом на Covid-19. Если сравнивать с предыдущей неделей, рост составил 405 человек. Также уменьшилось число выздоровевших на 27%, - отметил Остапенко.

Сейчас от коронавируса лечатся 3 тысячи 670 человек, амбулаторно - 2 тысячи 255. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 102 пациента. На аппаратах ИВЛ - 39 пациентов.

В Крыму для лечения больных с коронавирусом развернуто 2953 койки.

С начала года Covid-19 подтвердили у 17 тысяч 661 человека. Выздороветь удалось 13 500 пациентам. С начала эпидемии умерло 339 человек.

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