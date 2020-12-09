В Крыму родителям запретили присутствовать на новогодних детских утренниках

Глава республики предложил снимать выступления детей на видео Фото: Архив "КП"

Детские утренники во время новогодних праздников пройдут без присутствия родителей, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По словам главного санврача, в последнее время участились обращения родителей по поводу новогодних праздников - они просят разрешить присутствие взрослых на утренниках.

- Однозначно это прописано в указе и мнение специалистов службы такое, что утренники, проводятся исключительно внутри групповой ячейки без присутствия родителей, без присутствия посторонних фотографов и без присутствия посторонних Дедов Морозов, – подчеркнула Пеньковская.

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