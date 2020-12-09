Крым занял 4 место в России по заболеваемости Covid-19

Новых зараженных в Крыму становится все больше. Фото: Архив "КП".

Прирост заболеваемостью ковидом в Крыму превышает среднероссийский показатель, сообщила главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.

- Темп прироста среднесуточный за текущую неделю составляет 1,65, но по Российской Федерации в целом он составляет 1,1. По темпам прироста Крым занимает четвертое место среди всех субъектов Российской Федерации, - заявила Пеньковская во время оперативного штаба по коронавирусу.

За последнюю неделю прирост заболеваемости в Крыму вырос до 14%, а среднесуточный показатель за последние 2 недели вырос до 25%.

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