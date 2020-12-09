Краснодар будет каждую неделю направлять в Крым 40 тонн кислорода

О поставках удалось договориться главе республики. Фото: Архив "КП".

Около 40 тон кислорода будет поставляться на территорию Крыма каждую неделю из Краснодарского края, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Спасибо Краснодарскому краю. 40 тонн кислорода медицинского будем получать в неделю, - заявил Аксенов во время заседания оперативного штаба по коронавирусу.

Сегодня во всех медицинских учреждениях и государственных аптеках началась ревизия лекарств. Ответственные лица формируют списки по дефицитным медикаментам.

Кроме того, власти предлагают возложить обязанности доставки лекарств пациентам, которые лечатся дома, на волонтеров. Это разгрузит медицинский персонал.

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