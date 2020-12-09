В Крыму ожидается сильный ветер и шторм

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В Крыму в течение дня 9 декабря ожидается сильный ветер и шторм, сообщили в пресс-службе главка МЧС по РК.

- 9 декабря на территории Республики Крым ожидаются порывы ветра 18-23 м/с. Гидрологическая обстановка на Черном и Азовском море: высота волн 1-2 м (4 балла), - говорится в сообщении.

Крымчан и гостей полуострова просят быть внимательнее и отходить подальше от рекламных щитов, вывесок, деревьев и линий электропередач, а также не выходить без необходимости на улицу.

По данным Крымского гидрометцентра, до конца недели на полуострове ожидается потепление. Днем температура воздуха будет достигать +14 градусов, а ночью - до +6 градусов. Ветер всю неделю будет дуть юго-восточный, возможен дождь.

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