На перекрестке центральных улиц Симферополя провалился асфальт. Фото: скриншот из видео / ВКонтакте

На проезжей части в центре Симферополя провалился асфальт. Информацию в социальных сетях распространили очевидцы.

Сотрудники администрации крымской столицы уже знают об инциденте, произошедшем на перекрестке улиц Козлова и Караимской.

- Да, мы об этом в курсе. Работники МБУ «Город» уже поставили там предупреждающий знак, - подтвердили КП-Крым в пресс-службе администрации Симферополя и добавили, что предписание «Крымтеплокоммунэнерго» уже выписали.

Дефект должны устранить в самое ближайшее время.

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