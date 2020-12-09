На трассе «Таврида» около села Ленино столкнулись две легковых машины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК.

На трассе Таврида в Ленинском районе столкнулись два легковых автомобиля. Водителя одной из машин, пострадавшего в аварии, спасателям пришлось освобождать с помощью специального оборудования.

Сообщение в службу спасания о том, что на повороте в село Ленино Ленинского района произошло ДТП, поступило 8 декабря в 15.17. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада спасателей.

По прибытии выяснилось, что участниками аварии стали автомобили марок «Газель» и «Honda Pilot». В результате столкновения иномарка съехала в кювет, а водитель оказался зажат. Спасателям пришлось с помощью спецоборудования проводить деблокацию мужчины.

После пострадавшего направили в ГБУЗ РК «Ленинскую центральную районную больницу», сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

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