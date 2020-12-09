Видео массового ДТП в Ленинском районе на трассе «Таврида»

В Ленинском районе на трассе «Таврида» столкнулось порядка 10 машин из-за гололеда. Фото: Иван ВИСЛОВ

Среди крымских пользователей социальных сетей набирают популярность кадры массового ДТП в Ленинском районе на трассе «Таврида». Причиной аварии, произошедшей утром 9 декабря, могло стать обледенение автодороги и сильный ветер, пишет ForPost.

Участниками ЧП, случившегося возле села Горностаевка, стали порядки десяти машин: и грузовых, и легковых. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что поврежденные автомобили разбросало по разные стороны трассы.

- В ДТП пострадавших нет, - сообщили изданию в пресс-службе Управления МВД по РК. – Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Крыму 8 декабря на трассе «Таврида» в Ленинском районе столкнулись две легковые машины. Водителя иномарки, пострадавшего в ДТП, спасателям пришлось деблокировать с помощью спецобородувания.

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