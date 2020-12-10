Погода в Крыму на 10 декабря: сыро и тепло до +15

На полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 декабря на Крымском полуострове сплошь да кряду переменная облачность. День, как обещают синоптики, пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: днем без осадков. Ветер юго-восточный днем 10-15 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +15°.

На Южном берегу Крыма без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 20 м/с. Днем тепло до +13°.

Вода в Черном море +8°… 12°.

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