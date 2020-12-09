Министр образования Крыма встретилась с двумя семьями, у которых отобрали приемных детей

Валентина Лаврик устроила встречу с Тоцкими и Астаховыми, чтобы подробно разобраться в ситуации. Фото: министерство образования науки и молодежи РК

Ситуацию с изъятием детей у двух крымских семей - Тоцких и Астаховых - министр образования Валентина Лаврик назвала неоднозначной. Она специально устроила встречу с людьми, чтобы подробно разобраться в ситуации.

- Соседи об Астаховых и Тоцких отзываются положительно, но некоторые приемные дети возвращаться к ним не желают. Тоня и Лиля из семьи Тоцких, а также Люда, Паша и Влад из семьи Астаховых сказали, что не хотят ехать обратно, – рассказала министр образования, науки и молодежи РК.

Лаврик добавила, что возьмет вопрос на личный контроль.

- Мы не будем занимать чью-то позицию, разбираться нужно комплексно. Сделать так, как лучше для детей. Они должны расти в хорошей семье, где чувствуют себя защищено и комфортно, – подытожила министр.

Напомним, ранее из семьи Тоцких органы опеки изъяли детей, обвинив Ольгу Тоцкую в избиении подопечной. Свою вину женщина не признает и говорит, что ребенок ее оклеветал.

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что органы опеки необоснованно забрали детей и попросила разобраться в деле прокуратуру РФ.

Семья Астаховых поддержала Тоцких, через некоторое время приемных детей изъяли и у них, не объясняя причин.

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