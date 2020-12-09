В поселке около Ялты обрушился причал

Фото: "Мисхорская гавань"/"Вконтакте"

В поселке Курпаты (Большая Ялта) недавно обвалился причал. Фото обрушения опубликовали в соцсетях очевидцы инцидента.

Экс-директор ГУП РК «Крымские морские порты» Николай Зеленкевич сообщил, что в результате ЧП никто не пострадал.

- Этот причал выведен из эксплуатации и подлежит полной реконструкции. Во время активной навигации пассажирских катеров минувшим летом причал не использовался, - передает слова Николая Зеленкевича Крымское информационное агентство.

Напомним, что еще несколько лет назад руководство госпредприятия «Крымские морские порты» сообщало об изношенности инфраструктуры на 87%.

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