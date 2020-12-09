На финал конкурса «Топ Модель Крыма» приедет экс-участник «Дом-2»

На мероприятии 40 юных красавиц наденут на себя наряды российских брендов. Фото: предоставлено организаторами конкурса
Ведущим ежегодного конкурса «Топ Модель Крыма», который состоится 12 декабря, станет Степан Меньщиков - бывшая звезда шоу «Дом-2».
На мероприятии 40 юных красавиц из разных городов нашей страны наденут на себя наряды из новых коллекций российских дизайнеров и брендов.
Конкурс «Мини Модель Крыма» пройдет в этот же вечер, участницы также продемонстрируют наряды от известных модельеров и брендов. Светское событие будет вести Аннa Калашникова.
Мероприятие стартует в 18:00 в ялтинском отеле Palmira Palace.
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