На финал конкурса «Топ Модель Крыма» приедет экс-участник «Дом-2»

На мероприятии 40 юных красавиц наденут на себя наряды российских брендов. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Ведущим ежегодного конкурса «Топ Модель Крыма», который состоится 12 декабря, станет Степан Меньщиков - бывшая звезда шоу «Дом-2».

На мероприятии 40 юных красавиц из разных городов нашей страны наденут на себя наряды из новых коллекций российских дизайнеров и брендов.

Конкурс «Мини Модель Крыма» пройдет в этот же вечер, участницы также продемонстрируют наряды от известных модельеров и брендов. Светское событие будет вести Аннa Калашникова.

Мероприятие стартует в 18:00 в ялтинском отеле Palmira Palace.

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