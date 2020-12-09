Крымчанин притворился сотрудником ФСБ и предлагал помочь избежать уголовного дела за 2 миллиона рублей

Сотрудники ФСБ задержали мужчину прям во время передачи денег. Фото: Архив "КП"

В Ялте мужчина решил притвориться сотрудником ФСБ и попытался получить деньги от севастопольца за помощь в решении законодательных проблем, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

К жителю Ялты обратился севастополец. Он находился под следствием и нуждался в «оказании содействии в освобождении от уголовной ответственности». Свои полномочия крымчанин оценил в нескромную сумму – 2 300 000 рублей, которые он обещал передать лицам, участвующим в судебном процессе. Реальной возможности повлиять на решение суда мужчина не имел, а немаленькую сумму хотел полностью присвоить себе.

Хитрую операцию предприимчивый крымчанин до конца довести не смог. Сотрудники ФСБ задержали его прям во время передачи денег. Мужчину уже заключили под домашний арест и возбудили уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

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