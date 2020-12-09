Пушков: «Мир постепенно привыкает к мысли о российском Крыму»

Мировая общественность начинает постепенно привыкать к мысли о российском Крыме. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мировая общественность начинает постепенно привыкать к мысли, что Крым принадлежит России. А все благодаря народной дипломатии и делегации из разных стран.

- Усилия всегда дают результат, а контакты в любом случае полезны, - подчеркнул председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, слова которого приводят в Крымской газете.

По его мнению, одним из таких важных мероприятий стал Ялтинский международный экономический форум, которое отлично продемонстрировало истинное лицо Крыма и его открытость внешнему миру.

- На мой взгляд, еще здесь самое главное – фактор времени. Постепенно в мировом общественном сознании утверждается мысль, что Крым – часть России, - подчеркнул Пушков.

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